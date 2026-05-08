أخبار العالم

حريق ضخم في إحدى مصافي النفط بمدينة الزاوية الليبية

مؤسسة النفط الليبية
مؤسسة النفط الليبية
محمود نوفل

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط الليبية إخلاء جميع العاملين والموظفين وطلبة المعهد باستثناء فرق الإطفاء مع تفعيل خطة الطوارئ وإطلاق صفارات الإنذار وذلك بعد اشتعال النيران في إحدى مصافي النفط بالمجمع النفطي بمدينة الزاوية .

وذكرت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها: تزايد حدة الاشتباكات ووصولها إلى داخل المدينة السكنية التابعة والمجاورة للمصفاة، جعل المنطقة هدفاً مباشراً لسقوط القذائف.

وقالت مؤسسة النفط أيضا : الفرق المختصة بالمواقع النفطية التابعة لشركات الزاوية والبريقة وأكاكوس تعاملت مع الحادثة واتخذت التدابير اللازمة لتأمين الأرواح والحد من المخاطر البيئية.

وأضافت: تم إخلاء ميناء الزاوية النفطي من جميع الناقلات وإيقاف المصفاة احترازياً.

كما شددت المؤسسة الليبية على أن إمدادات الوقود تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر حركة التزود لمنطقة طرابلس ومحيطها بأي نقص.

وختمت المؤسسة بيانها : لجنة الطوارئ اتخذت حزمة من التدابير الاحترازية والتنسيقات لتأمين المخزون وتعويض أي نقص محتمل عبر خزانات مصراتة عند الحاجة.

