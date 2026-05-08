إصابة نجم بايرن ميونخ تثير قلق كندا قبل كأس العالم

سيغيب ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ عن الملاعب "لعدة أسابيع" بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى، خلال إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان، في ضربة قوية محتملة لتحضيرات كندا لخوض كأس العالم.

وعانى ديفيز، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني ضد سان جيرمان يوم الأربعاء، من إصابات عضلية متكررة هذا الموسم، وأكد الطاقم الطبي لبايرن ميونيخ اليوم الجمعة أن موسم الظهير مع ناديه قد انتهى عمليا.

وشارك ديفيز أساسيا في ست مباريات فقط بالدوري الألماني هذا الموسم، ولم يكمل 90 دقيقة في أي مباراة منذ فبراير الماضي.

ومع خروج بايرن من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، تتبقى لبطل ألمانيا ثلاث مباريات هذا الموسم، من بينها نهائي الكأس ضد شتوتجارت يوم 23 مايو.

لكن توقيت الإصابة يأتي في أسوأ توقيت ممكن لمنتخب كندا، الذي يستعد للمشاركة في استضافة كأس العالم بداية من يوم 11 يونيو.

ويتولى ديفيز (25 عاما) قيادة منتخب بلاده، الذي يفتتح مشواره في دور المجموعات بمواجهة البوسنة بعد يوم واحد من افتتاح البطولة.

وتزايدت معاناة ديفيز مع الإصابات هذا الموسم، بعد أن غاب الظهير الأيسر بالفعل عن مباريات ودية ضد أيسلندا وتونس في مارس بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.