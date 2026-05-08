التكتلات الاقتصادية.. سلاح الدول لمواجهة الأزمات

تتجه العديد من الدول في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية عبر تشكيل تحالفات وتكتلات جديدة تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، بدلاً من الاعتماد على الصراعات أو المواجهات التقليدية.

أداة رئيسية لمواجهة التحديات العالمية

وأصبحت هذه التكتلات تمثل أداة رئيسية لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، خاصة بعد الأزمات الدولية المتلاحقة التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات العالم.

الشراكات الاقتصادية الإقليمية

ويرى خبراء الاقتصاد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتعزيز فرص النمو والتنمية للدول المشاركة.

إنشاء التكتلات والاتحادات الاقتصادية

وأكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي، أن العالم يشهد توجهًا متسارعًا نحو إنشاء التكتلات والاتحادات الاقتصادية، في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة، موضحًا أن هذه التحالفات تستهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الدول بعيدًا عن الحروب والصراعات السياسية.

فكرة التكتلات الاقتصادية

وأوضح علاء علي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة التكتلات الاقتصادية لم تعد مجرد رؤى مستقبلية، بل أصبحت واقعًا ملموسًا تسعى إليه العديد من الدول من أجل تعزيز قدراتها الاقتصادية وتلبية احتياجاتها المختلفة.

الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتوفرة

وأشار إلى أن الدول باتت تعتمد بشكل أكبر على مبدأ تبادل المنافع، من خلال الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتوفرة لدى الشركاء الاقتصاديين، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد العالمي وتحقيق مصالح متبادلة لجميع الأطراف.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والأفريقية، خاصة في ظل ما تتمتع به القارة الأفريقية من موارد متنوعة في مجالات الطاقة والغذاء والمواد الخام.

التكتلات الاقتصادية الحديثة

وشدد على أن التكتلات الاقتصادية الحديثة تعتمد على التعاون والتكامل الاقتصادي وليس الصدامات العسكرية، مؤكدًا أن العالم أصبح في حاجة أكبر إلى هذا النوع من الشراكات لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي مقدمتها أزمات الطاقة والغذاء واضطرابات سلاسل الإمداد.