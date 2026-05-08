الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي لمصر .. روابط اقتصادية قوية واستثمارات مشتركة تصل إلى 8 مليارات دولار

علما مصر وفرنسا
علياء فوزى

تستقبل القاهرة غدا السبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة تعكس عمق الروابط بين القاهرة وباريس.

تتمتع مصر وفرنسا بعلاقات سياسية واقتصادية قوية تمتد لسنوات عديدة.
 

العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

و خلال السطور التالية نستعرض العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفقا لآخر إحصائيات حكومية مصر:

اقترب حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لنحو 3 مليار دولار.
وجاءت الأجهزة الكهربائية في مقدمة الصادرات المصرية لفرنسا ثم الاسمدة والزيوت المعدنية والخضر والفواكهه والملابس الجاهزة.
فيما استوردت مصر من فرتسا منتجات الصيدلة، الحبوب، السيارات والجرارات والدراجات والحديد ومنتجات كيماوية.

حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

وعلى مستوي حجم الاستثمارات، تأتي فرنسا فى المرتبة 12 من حيث الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر بأجمالي استثمارات 8  مليار دولار بنهاية 2025،  فى نحو  950 شركة وتوفر نحو 50 الف فرص عمل.

وذكر التقرير ،أن الاستثمارات الفرنسية تتنوع فى مختلف القطاعات الاقتصادية و تاتى الصناعة فى المقدمة تليها الاستثمارات التمويلية ثم الخدمية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و تاتى الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الخامسة ثم السياحة و أخير القطاع الانشائى بالمرتبة السابعة. 

الاستثمارات المصرية في فرنسا

وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المصرية في فرنسا نحو 238.3 مليون دولار، في إشارة واضحة إلى نمو الشراكة بين البلدين.

