وصول 135 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية إلى الأراضي المقدسة.. صور

تابعت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، وصول حجاج المستوي الثاني للجمعيات الأهلية، بالمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، للأراضي المقدسة بسلامة الله، ليكون أول أفواج الحجاج بمحافظة القليوبية ويضم 135 حاجا وحاجة من إجمالي 452 حاجا وحاجة موزعين على المستويات الـ3 لحجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية.



وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه تم تنظيم لقاءين توعويين رئيسيين لتوعية حجاج محافظة القليوبية، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وجميع أعضاء مكتب الحج بالمديرية، في إطار الاستعدادات لموسم الحج ورفع كفاءة وتأهيل الحجاج قبل السفر، كما تم تنظيم 10 لقاءات توعوية أخرى لكل مشرف خاص بكل مجموعة من الحجاج.

وتابعت مدير تضامن القليوبية، خلال حديثها، أن تلك اللقاءات شهدت حضورا مكثفا من مشرفي بعثة القليوبية، إذ تضمنت برامج التوعية شرحا وافيا لمناسك الحج والإجراءات التنظيمية والتعليمات الصحية الواجب اتباعها بما يضمن أداء الشعائر بسهولة ويسر، والحفاظ على سلامة الحجاج.

وأشارت أميمة رفعت، إلى أنه بلغ إجمالي عدد الفائزين من حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام 452 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 10 مشرفين، موزعين بنسبة 45 حاجا لكل مشرف، موزعين على 3 مستويات، الأول 45 حاجا، والثاني 135 حاجا، والثالث 272 حاجا وحاجة.