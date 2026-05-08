جمعت أموالًا طائلة.. محامية المتبرعين لـ دنيا فؤاد تكشف مفاجأة جديدة

كشفت ولاء الحلفاوي، المحامية بالنقض ومحامية المتبرعين لـ دنيا فؤاد، تفاصيل جديدة وهامة بخصوص قضية البلوجر دنيا فؤاد المعروفة بادعائها محاربة السرطان وزوجها.

وقالت المحامية بالنقض إنها المحامية الخاصة بالمجني عليهم أو الضحايا في هذه القضية، وإن المواطنين المتبرعين لـ دنيا فؤاد دخل الشك إلى نفوسهم بعد أن علم البعض أنها ليست مريضة بالسرطان كما ادعت، وأنها تنصب عليهم من أجل جمع الأموال، وعلى الفور قام البعض بتحرير محاضر بقسم الإسماعيلية تفيد بتعرضهم للنصب.

البلوجر دنيا فؤاد

وأشارت المحامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلبش" تقديم الإعلامي حسن محفوظ، إلى أن المتهمة في القضية كانت تستغل تعاطف المواطنين من خلال ادعائها أشياء غير حقيقية.

وكشفت أن معها توكيلات من 4 من المجني عليهم، وأمس تواصل معها 8 ضحايا جدد، وأنها تقدمت بشكاوى للنيابة العامة، وقدمت ما يفيد صحة أقوالهم من تحويلات مالية ومحادثات، وأن المجني عليهم اتهموا المتهمة في القضية بالنصب والاحتيال عليهم.

ولفتت إلى أن المبالغ التي حصلت عليها المتهمة في القضية متفاوتة؛ فمنهم من حوّل لها 50 ألفًا، و36 ألفًا، و21 ألفًا، و10 آلاف، وهناك أموال تم تحويلها لها من خارج مصر، وأن المتهمة موجودة الآن بقسم ثانِ الإسماعيلية.

جمعت أموالًا طائلة

وأوضحت أن المتهمة في القضية تم القبض عليها، وأنها جمعت أموالًا طائلة من خلال ادعائها بأنها مريضة بالسرطان.