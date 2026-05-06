جمعت تبرعات.. القبض على البلوجر دنيا فؤاد بعد ادعائها مرضها بالسرطان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الإجتماعى وبأحد البرامج التلفزيونية بشأن إدعاء إحدى السيدات إصابتها بأمراض سرطانية "على خلاف الحقيقة" وجمعها مبالغ مالية على سبيل التبرعات من المواطنين بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثانى الإسماعيلية من إحدى الصحفيات (مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال عليها وإستغلالها بجمع تبرعات من متابعيها لعلاجها بزعم إصابتها بأمراض سرطانية "على خلاف الحقيقة" ، مما مكنها من جمع مبالغ مالية من عدد من المواطنين نتيجة لذلك.

أمكن ضبط المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لجمع تبرعات مالية من المواطنين لمساعدتها فى العلاج، عقب شعورها بآلام ظنت أنها أورام سرطانية، ولم تقدم أية مستندات تدعم أقوالها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





