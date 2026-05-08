شيخ الأزهر شخصية عام 2026 بالمؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي

أعلن المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي اختيار الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شخصية العام 2026، تقديرًا لمسيرته العلمية والفكرية والإنسانية، وجهوده العالمية في ترسيخ قيم السلام والتعايش، وتعزيز مكانة الأزهر الشريف باعتباره منارةً علميةً ودعويةً عالميةً تنشر الفكر الوسطي المستنير.

شيخ الأزهر شخصية العام 2026

ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، الذي تستضيفه جامعة الأزهر لأول مرة تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي»، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2026، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.

ويُعد «معامل التأثير العربي» إحدى أبرز المبادرات العلمية العربية الرائدة في تقييم وتصنيف المجلات العلمية المحكمة وفق معايير أكاديمية دولية، بما يسهم في الارتقاء بجودة البحث العلمي العربي، ودعم النشر العلمي باللغة العربية، وتعزيز حضور الجامعات والمؤسسات البحثية العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس اختيار فضيلة الإمام الأكبر شخصيةً للعام 2026 المكانةَ العلمية والفكرية الرفيعة التي يحظى بها شيخ الأزهر على المستويين العربي والدولي، ودوره المؤثر في دعم قضايا الأمة، وتجديد الخطاب الديني، وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة.