قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون إذن.. مشروع قانون الأسرة لحزب النور يبيح الزواج الثاني مع حق الأولى في التطليق
بعثة منتخب مصر للناشئين تصل المغرب استعدادًا لـ أمم إفريقيا
حاتم صلاح : كل حاجة حلوة تبقى ناقصة من غير الأب والأم
بـ 125 ألف جنيه.. أصغر سيارة مستعملة بتصميم الهاتشباك
سقوط 10شهداء و20 مصابا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
11 فوزاً.. بداية قوية للاعبين المصريين في بطولة العالم لمحترفي الإسكواش
برلمانية: تقدمت بمشروع قانون لربط زيادة المعاشات السنوية بالتضخم
احذر الخرافات..أسامة حمدي: جميع أنواع الطعام خلقها الله ليستفيد منها الإنسان
الحرارة تصل لـ 38.. الأرصاد تكشف خارطة الظواهر الجوية ليوم السبت
أوروبا تستعد لمحادثات محتملة مع بوتين.. هل تلوح نهاية حرب أوكرانيا؟
قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا
محمد لطفي يكشف كواليس صعبة عاشها بسبب طبقة صوته في فيلم كباريه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر الخرافات..أسامة حمدي: جميع أنواع الطعام خلقها الله ليستفيد منها الإنسان

الدكتور أسامة حمدي
الدكتور أسامة حمدي
منار عبد العظيم

حذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكري بجامعة هارفارد، من خطورة انتشار الخرافات والأفكار غير العلمية داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن بعض هذه المعتقدات قد تؤدي إلى أزمات مجتمعية حقيقية وكوارث محتملة على الصعيد الصحي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء حمدي مع الإعلامي حمدي رزق عبر تطبيق «زووم» في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد،مشيرا  حمدي إلى أن المجتمع المصري يعاني من مشكلتين رئيسيتين: الأولى تصديق الخرافات، والثانية الانسياق وراء نظريات المؤامرة. 

انتشار أفكار خطيرة..وتصديق الخرافات 

وأضاف أن هناك شريحة من الناس تشعر بمتعة في تصديق الخرافة، وهو ما يسهل انتشار أفكار خطيرة ويؤثر على اتخاذ القرارات الصحية والاجتماعية.

وأكد حمدي الفرق الكبير بين العلم الحقيقي والعلم الزائف والخرافة، موضحًا أن العلم الحقيقي يقوم على فرضيات منطقية قابلة للاختبار، ويُثبت من خلال التجارب والدراسات العلمية الدقيقة. 

وأعطى مثالًا على ذلك بالمقارنة بين زيت الزيتون وزيت الذرة، حيث يمكن إجراء تجارب وتحاليل لقياس التأثيرات الصحية المختلفة، ومن ثم الوصول إلى نتائج علمية موثقة.

أما العلم الزائف، حسب حمدي، فيعتمد على فرضيات غير منطقية يتم الترويج لها رغم عدم وجود أي دليل علمي، وهو ما يجعلها خطيرة إذا تم تقديمها للجمهور كحقائق مثبتة. 

وأوضح أن الخرافة أخطر من ذلك، لأنها لا تعتمد على أي دراسة أو تجربة، بل تنتشر من خلال التأثير العاطفي والخطابة الجيدة، وقد يتمكن البعض من إقناع الناس بكلام غير علمي لمجرد طريقة عرضه.

كما شدد حمدي على رفض خلط الدين بالعلم في غير موضعه، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون نصوصًا دينية أو تفسيرات غير دقيقة لإثبات أمور لا علاقة لها بالعلم، محذرًا من الدخول في متاهة خلط الدين بالعلم أو السياسة بالدين، لأنها تؤذي الاثنين معًا.

 وأضاف أن الدين وضع قواعد عامة للحفاظ على صحة الإنسان من خلال الاعتدال في الطعام والشراب، وليس لتحويل كل شيء إلى نظريات علاجية غير مثبتة.

وأكد حمدي أن جميع أنواع الطعام خلقها الله ليستفيد منها الإنسان بشكل متوازن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعلم والدراسات الطبية الصحيحة في التعامل مع قضايا التغذية والعلاج، قائلًا: «إحنا عايزين ناخد بما يقوله العلم ونطبقه بشكل صحيح».

أمراض الباطنة تصديق الخرافات العلم الزائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

وزارة الخزانة الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لتوفير أسلحة للجيش الإيراني

أرشيفي

روسيا تنجح في تدمير 44 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي و رئيس وزراء قطر

نائب الرئيس الأمريكي يناقش مع رئيس الوزراء القطري تخفيف حدة التوترات

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

حظك اليوم السبت 9 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 9 مايو 2026.. لا تجعل الحماس يدفعك للتسرع

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 9 مايو 2026.. لا تجعل الخوف يمنعك من التجربة

برج الثور حظك اليوم السبت 9 مايو 2026..لا تجعل الخوف يمنعك من التجربة
برج الثور حظك اليوم السبت 9 مايو 2026..لا تجعل الخوف يمنعك من التجربة
برج الثور حظك اليوم السبت 9 مايو 2026..لا تجعل الخوف يمنعك من التجربة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد