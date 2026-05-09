مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026.

ملعب الاتحاد يستضيف المواجهة المرتقبة

تقام المباراة على ملعب الاتحاد في لقاء يسعى خلاله فريق مانشيستر لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر آرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف مانشستر سيتي وبرينتفورد في جدول الترتيب

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف آرسنال المتصدر، كما يمتلك مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس ما يمنحه فرصة إضافية لتقليص الفارق في الجولات المقبلة.

في المقابل، يقدم برينتفورد موسمًا مميزًا، حيث يحتل المركز السابع برصيد 51 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب من أجل تعزيز فرصه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

السيتي يبحث عن استعادة الانتصارات

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء تحت ضغط كبير بعدما سقط في فخ التعادل أمام إيفرتون في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي أثارت القلق داخل الفريق بشأن حظوظه في المنافسة على اللقب.

لذلك لا يملك السيتي أي بديل سوى الفوز على برينتفورد، خاصة أن أي تعثر جديد قد يمنح آرسنال أفضلية كبيرة قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1