تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي ونظيره برينتفورد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي لموسم 2025/2026، وذلك على ملعب الاتحاد

السيتي يبحث عن استعادة الانتصارات

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وعينه على العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره المفاجئ في الجولة الماضية أمام إيفرتون، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، بعدما استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، بينما يقدم برينتفورد موسمًا مميزًا جعله يحتل المركز السابع برصيد 51 نقطة، ليواصل المنافسة على مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

ترقب لمشاركة عمر مرموش

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش ، الذي يأمل في الحصول على فرصة للمشاركة خلال مباراة اليوم، في ظل معاناته من قلة الظهور مع مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة.

ويأمل الجهاز الفني للسيتي في استعادة التوازن سريعًا، خاصة أن الفريق لا يمتلك رفاهية إهدار المزيد من النقاط في الجولات الحاسمة من الموسم.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام برينتفورد

من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

* حراسة المرمى: دوناروما.

* خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

* خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

* خط الوسط الهجومي: أنطوان سيمينيو، ريان شرقي، جيريمي دوكو.

* خط الهجوم: هالاند