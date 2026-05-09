أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يقترب من 500 ريال والأوقية تتخطى 17 ألف ريال



شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 9 مايو 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، بالتزامن مع موجة صعود عالمية قوية دفعت المعدن النفيس لمستويات مرتفعة، وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمستهلكين لحركة الأسعار اليومية في الأسواق المحلية.



أسعار الأعيرة الذهبية في السعودية



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 568.00 ريالًا سعوديًا، باعتباره الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في السبائك والاستثمار، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 520.75 ريالًا للجرام، وعيار 21 الأكثر تداولًا في السوق السعودية نحو 497.00 ريالًا، في حين سجل عيار 18 نحو 426.00 ريالًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب والأوقية



وعلى صعيد المعاملات الاستثمارية، استقر سعر الجنيه الذهب عند 3,976.25 ريالًا سعوديًا، بينما بلغت قيمة الأوقية نحو 17,667.75 ريالًا، أي ما يعادل 4,711.43 دولارًا أمريكيًا، في مستويات تعكس استمرار الزخم الصعودي للمعدن الأصفر عالميًا.



نصاب زكاة الذهب



وبحسب التقديرات الشرعية، يبلغ نصاب زكاة الذهب في السعودية ما يعادل 85 جرامًا من عيار 24 بقيمة تصل إلى نحو 48,280 ريالًا سعوديًا، وتُفرض الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة الذهب عند بلوغ النصاب وحولان الحول.



أسباب ارتفاع الذهب عالميًا



ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مدفوعًا بعوامل اقتصادية أبرزها تحركات أسعار النفط، ومخاوف التضخم، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الجيوسياسي، ما عزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.



نصائح للمشترين



وينصح خبراء السوق بضرورة متابعة فرق السعر بين البيع والشراء، والتأكد من الأعيرة المختومة على المشغولات الذهبية، مع تفضيل السبائك وعيار 24 للراغبين في الاستثمار طويل الأجل، بينما يظل عيار 21 الخيار الأكثر شيوعًا للشراء بغرض الاستخدام والزينة.