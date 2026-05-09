الأهلي يقترب من تجديد عقدي الشحات وكوكا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي باتت قريبة من حسم ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق واستمرار الاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج “الناظر” المذاع على قناة النهار، أن الأهلي عقد جلسة مع اللاعب حسين الشحات من أجل مناقشة تفاصيل تجديد عقده، مشيرًا إلى أن النادي قدم عرضًا ماليًا مناسبًا للاعب، وسط أجواء إيجابية بين الطرفين، وهو ما يقرب الاتفاق النهائي بشكل كبير.

وأضاف أن إدارة الأهلي تستعد أيضًا لعقد جلسة جديدة مع أحمد نبيل كوكا خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن تمديد عقده، خاصة بعدما أصبح من العناصر المهمة داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل عقود الإعلانات داخل الأهلي

وكشف شوبير عن بعض البنود الخاصة بعقود لاعبي الأهلي، موضحًا أن النادي يضع شروطًا محددة فيما يتعلق بالإعلانات التجارية الخاصة باللاعبين. وأشار إلى أن عقد أي لاعب يتضمن تنفيذ إعلانين لصالح النادي دون حصول اللاعب على مقابل مادي، حيث تذهب العوائد بالكامل إلى خزينة الأهلي.

وأضاف أن أي إعلان إضافي يشارك فيه اللاعب يتم توزيع عوائده بنسبة 80% للاعب و20% للنادي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد حصول حسين الشحات على عروض إعلانية قوية في ظل تألقه وشعبيته الكبيرة بين الجماهير.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث تقام المباراة يوم 20 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي الجولة نفسها، يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه بيراميدز نظيره سموحة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة