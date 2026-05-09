قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: كارلوس كارفهال خارج حسابات النادي الأهلي
أخبار السيارات| بـ 125 ألف جنيه سيارة مستعملة بتصميم الهاتشباك..5 عربيات رياضية 2026 الأولى بأرخص سعر.. ماذا تقدم رولز رويس جوست؟
رئيس البنك الأهلي يحذر المواطنين من تزايد حالات الاحتيال المصرفي
الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يفشل في تمرير مشروع تعديل الدستور
مخطط ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لحل أزمة الرواتب الكبيرة في الأهلي
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي
دعاء يوم السبت.. بـ4 كلمات تجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة
آخر تحديث لـ سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم السبت 9-5-2026
رانيا فريد شوقي: اسم والدي هو الورث الحقيقي وسبب حب الناس ليا
تصل لـ 40 مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع والظواهر الجوية
تقنيات الدفع الكلي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوبارو فورستر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من تجديد عقدي الشحات وكوكا

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي باتت قريبة من حسم ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق واستمرار الاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج “الناظر” المذاع على قناة النهار، أن الأهلي عقد جلسة مع اللاعب حسين الشحات من أجل مناقشة تفاصيل تجديد عقده، مشيرًا إلى أن النادي قدم عرضًا ماليًا مناسبًا للاعب، وسط أجواء إيجابية بين الطرفين، وهو ما يقرب الاتفاق النهائي بشكل كبير.

وأضاف أن إدارة الأهلي تستعد أيضًا لعقد جلسة جديدة مع أحمد نبيل كوكا خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن تمديد عقده، خاصة بعدما أصبح من العناصر المهمة داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل عقود الإعلانات داخل الأهلي

وكشف شوبير عن بعض البنود الخاصة بعقود لاعبي الأهلي، موضحًا أن النادي يضع شروطًا محددة فيما يتعلق بالإعلانات التجارية الخاصة باللاعبين. وأشار إلى أن عقد أي لاعب يتضمن تنفيذ إعلانين لصالح النادي دون حصول اللاعب على مقابل مادي، حيث تذهب العوائد بالكامل إلى خزينة الأهلي.

وأضاف أن أي إعلان إضافي يشارك فيه اللاعب يتم توزيع عوائده بنسبة 80% للاعب و20% للنادي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد حصول حسين الشحات على عروض إعلانية قوية في ظل تألقه وشعبيته الكبيرة بين الجماهير.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث تقام المباراة يوم 20 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي الجولة نفسها، يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه بيراميدز نظيره سموحة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة

الأهلي أخبار الأهلي دورى نايل حسين الشحات كوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

توروب

مفاجأة بشأن إنهاء عقد توروب مدرب الفريق الأهلي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

شقق بدون مقدم واستلام فوري.. تسهيلات غير مسبوقة للشباب ومحدودي الدخل

بينالي فينيسيا

إشادة دولية بحضور مصر في بينالي فينيسيا الدولي.. و"جناح الصمت" يخطف الأنظار بالافتتاح الرسمي

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

بالصور

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

ينتقل عبر الفئران.. 5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

صحة القولون.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا قبل النوم؟

زبادي
زبادي
زبادي

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد