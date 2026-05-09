لماذا تكره السيارات الكهربائية البرد والهجينة الحرارة؟

أظهرت أحدث التجارب الميدانية التي أجرتها جمعية السيارات الأمريكية (AAA) في ظروف مناخية محكومة أن العوامل الجوية المتقلبة تلعب دورًا "حاسمًا" في تقليص المدى الفعلي للسيارات الكهربائية والهجينة مقارنةً بالأرقام المعلنة من الشركات المصنعة.

وأكدت الدراسة المحدثة لعام 2026 أن الطقس البارد يمتلك تأثيرًا "أكبر" بكثير على خفض مدى القيادة مقارنةً بالطقس الحار، ما يفسر التباين الذي يلاحظه السائقون بين المدى الفعلي وما تروج له الحملات التسويقية.

وتأتي هذه الأبحاث كتطوير لسلسلة الدراسات التي بدأتها الجمعية في عام 2019، لتقدم إجابات علمية حول سبب عدم صمود السيارات ذات المدى الطويل أمام درجات الحرارة المتطرفة.

انخفاض كفاءة السيارات الهجينة تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة

لم تكن السيارات الهجينة (Hybrids) بمنأى عن هذه التأثيرات، حيث كشفت اختبارات "AAA" عن فقدان ملحوظ في كفاءة استهلاك الوقود والطاقة لهذه السيارات عند تشغيلها في درجات حرارة متطرفة.

وأوضحت النتائج أن الأنظمة البرمجية والبطاريات في السيارات الهجينة والقابلة للشحن (PHEV) تتأثر بشكل مباشر ببرودة الجو، ما يجبر المحركات على العمل بجهد "إضافي" لتدفئة المقصورة أو الحفاظ على درجة حرارة البطارية المثالية.

هذا التراجع في الكفاءة يعزز من أهمية وجود أنظمة إدارة حرارية متطورة في سيارات عام 2026 لتقليل الفاقد من الطاقة في البيئات القاسية.

نصائح للسائقين لتعظيم المدى الفعلي في ظل تقلبات المناخ لعام 2027

تنصح "AAA" مالكي السيارات الكهربائية بضرورة تهيئة درجة حرارة السيارة مسبقًا أثناء اتصالها بالشاحن، لتقليل الضغط على البطارية أثناء الانطلاق في الأجواء الباردة.

ومع استمرار تطور تقنيات البطاريات بحلول عام 2027، يُتوقع أن تركز الشركات المصنعة على تحسين استجابة الأنظمة للظروف الجوية الصعبة لضمان اقتراب المدى الفعلي من الأرقام القياسية المحققة في المختبرات.

وتظل هذه الدراسات "مرجعًا" أساسيًا للمستهلكين عند اختيار سياراتهم بناءً على الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ لضمان الحصول على أفضل أداء ممكن في عام 2026.