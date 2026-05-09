سيد معوض: المدرب هو حجر الأساس في بناء الفريق

أكد سيد معوض أنه في حال استقرار النادي الأهلي على التعاقد مع مدير فني أجنبي، فيجب أن يتم الاختيار وفق أسس واضحة ومدروسة، وليس بشكل متسرع كما حدث في فترات سابقة.

وشدد معوض خلال ظهوره في برنامج “قهوة فايق” على ضرورة مراجعة قرارات الاختيار داخل النادي سواء في ملف المدربين أو اللاعبين، مؤكدًا أهمية التعاقد مع المدير الفني مبكرًا ليكون هو صاحب القرار في الصفقات، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي أو تحدث أزمات مثل تحميل المدرب مسؤولية لاعبين لم يخترهم.

تصريحات سيد معوض

وأوضح أن الأهلي بحاجة لتفادي تكرار ما وصفه بـ“أخطاء الفترة الأخيرة”، مشيرًا إلى أن حسن التخطيط هو أساس نجاح أي تجربة فنية داخل النادي.

وأشاد معوض بالمدير الفني علي ماهر، مؤكدًا أنه من المدربين المميزين الذين يقدمون كرة منظمة وشكلًا فنيًا جيدًا مع كل الفرق التي تولى تدريبها، وأن اختياره داخل الأهلي سيكون إضافة قوية.

كما أثنى على حسام البدري، مؤكدًا أنه أحد أبناء النادي الذين قدموا الكثير للأهلي، سواء كمدرب عام أو مدير فني، وكان له تأثير كبير في تحقيق العديد من البطولات وأدى دوره على أكمل وجه داخل النادي.