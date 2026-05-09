مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات “اتجار بالمواد المخدرة، وهتك عرض، وخطف” بنطاق محافظة القليوبية، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

ضبط بحوزتهم “قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيروين، شابو، أفيون) – قرابة 19 ألف قرص مخدر – 100 قطعة سلاح نارى (16 بندقية آلية، 30 بندقية خرطوش، 52 فرد خرطوش، 2 طبنجة”.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 76 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.