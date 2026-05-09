برلماني: علاقة مصر والإمارات متينة وتاريخية.. والاعتداءات الإيرانية تقوض السلام والاستقرار في المنطقة

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية وثيقة ومترابطة، وهذه العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين الشقيقين لم تأتي من فراغ بل عبر تاريخ طويل وممتد من التعاون والدعم المتبادل والتقارب، لذلك تتضامن الدولة المصرية مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ودول الخليج العربي ضد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الحفناوي، إن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات رغم الهدنة ووقف إطلاق النار تعد خرقا للاتفاق وتهدد استمرار الهدنة وتنسق الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلت من أجل التوصل لاتفاق الهدنة وتهدئة الأوضاع في المنطقة، وتهدد بفشل المحاولات والجهود الحثيثة التي تستهدف التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه يؤيد موقف مصر وإدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات الشقيقة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات، وتأكيد مصر أن استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات الشقيقة، وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وتصعيدا مرفوضا يقوض كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

أمن دول الخليج امتداد وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأشار النائب ياسر الحفناوي إلى أن أمن دول الخليج وغيرها من الدول العربية في المنطقة هو امتداد وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تتضامن مع الدول العربية وتؤكد دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وأن يغلب الجميع لغة الحوار والمفاوضات الدبلوماسية حرصاً على أمن واستقرار المنطقة واحتواء التصعيد حتى لا تنزلق المنطقة إلى فوضى إقليمية شاملة.