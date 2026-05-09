قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيطرة عربية وغيابات الكونفدرالية.. 9 معلومات عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 ألف شهيد
بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي
ترامب: نأمل في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين نسمة اليوم السبت 9 مايو
رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات
الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى فرنسا 2025
الابتهالات تملأ فنادق الحجاج.. بعثة القرعة تحتفى بالوافدين إلى مدينة الرسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصافي النفط الصينية في مرمى العقوبات الأمريكية… كيف سترد بكين؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 أعلن خبير الاقتصاد السياسي بيني كوك أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على عدد من الشركات الصينية تأتي في إطار اتهامات متبادلة بين واشنطن وبكين بشأن دور الصين في نقل التكنولوجيا إلى إيران ومساعدتها خلال الأزمة الحالية.

 وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرسال رسائل ضغط سياسية قبل لقاء مرتقب بين الجانبين، وليس كخطوات منفصلة عن القمة المنتظرة.

استراتيجية الولايات المتحدة والضغوط على الصين

وأشار كوك خلال مداخلة له على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه العقوبات إلى توسيع دائرة الضغط المتعلقة بالملف الإيراني عبر البوابة الصينية.

وأضاف أن الهدف هو إبراز امتلاك واشنطن أدوات ضغط فعالة، خاصة في ظل تزايد الاتهامات الموجهة إلى الصين بتقديم دعم غير مباشر لطهران، بما في ذلك نقل التكنولوجيا والموارد اللازمة للأزمة الراهنة.

مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن

وتطرّق الخبير إلى مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، الذي تم تعديله لاحقًا ليشمل وقف الهجمات وعمليات زرع الألغام في مضيق هرمز.

 وأوضح أن تمرير مثل هذا القرار يظل معقدًا بسبب مواقف الصين وروسيا، اللتين تمتلكان حق النقض داخل مجلس الأمن، ما يجعل فرص تمريره دون تعديل جوهري محدودة. 

وأضاف أن موسكو وبكين قد تحاولان إعاقة القرار أو إدخال تعديلات عليه، خاصة إذا رأتا أنه يميل لصالح المصالح الأمريكية.

توقعات تصعيد الأزمة

وشدد كوك على أن الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد في ظل تداخل الملفات بين إيران والصين والولايات المتحدة داخل الأروقة الدبلوماسية الدولية.

وأوضح أن استمرار هذه التوترات سيجعل من الصعب الوصول إلى حلول سريعة، وأن أي خطوة أمريكية جديدة ستقابل بردود فعل دبلوماسية وسياسية متباينة من بكين وموسكو، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.

الاقتصاد العقوبات الأمريكية واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

المتهمون

بسبب لهو الأطفال.. ضبط سائق وزوجته ونجله و3 آخرين بمشاجرة في بني سويف

برنامج تدريبي حول الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي

النيابة العامة والاتصالات تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي

المتهم

أقر بتناول المواد الكحولية.. ضبط أجنبي يمشي بعدم اتزان بشوارع البساتين

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد