رياضة

نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

قرر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إلقاء محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في السابعة والنصف مساء اليوم السبت بفندق الإقامة، قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائر في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المباراة، وسيمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا علي نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب ملعب 5 يوليو.

موعد اللقاء

تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب 

فيما يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في لقاء الاياب لنهائي كأس الكونفدرالية.

القنوات الناقلة 

تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية شبكة قنوات بي ان سبورت.

كما تنقل القناة الأولى الجزائرية مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية.

مشوار الزمالك 

ونجح الزمالك في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما تخطى عقبة شباب بلوزداد في نصف النهائي، حيث حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الإياب بالقاهرة، ليحسم الفريق الأبيض تأهله إلى النهائي القاري.

مشوار اتحاد العاصمة 

فيما تأهل اتحاد العاصمة إلى المباراة النهائية عقب تفوقه على أولمبيك آسفي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ثم تعادل الفريقان إيجابيًا بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب بالمغرب، ليحسم الفريق الجزائري بطاقة العبور بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

حلم اللقب الثالث

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب القاري والتتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له حصد اللقب في نسختي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان.

غيابات الزمالك 

ويفتقد فريق الزمالك خدمات عدد من اللاعبين يأتي أبرزهم الحارس محمد صبحي وسيف فاروق جعفر وأحمد حمدي بسبب قرار التجميد على خلفية ملف تجديد العقود.

بينما يغيب أحمد حسام وبارون أوشينج لأسباب فنية إضافة إلى عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة.

