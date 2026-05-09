الزراعة: تحصين 2.4 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 2,446,819 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمواصلة فرق التحصين الميدانية تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية بلغ 1,307,402 رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي التحصينات ضد مرض حمى الوادي المتصدع 1,139,417 رأس، مشيرًا إلى استمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

وأشار رئيس الهيئة الى انه تم توفير اللقاحات البيطرية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين بمختلف القرى والنجوع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

وأكد الأقنص أن الحملة القومية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يعزز من جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض.

وأكدت وزارة الزراعة أن التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية، داعيةً جميع المربين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع بتحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا للأمن الغذائي.

وتهيب الوزارة بجميع المربين سرعة تحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، والتواصل عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه.