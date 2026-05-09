قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات تقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي في المدارس التجريبية ..توضيح عاجل
رسالة بوتين حول الحروب والمصالح الأوروبية في خطاب «يوم النصر» الروسي
بطاريق تكشف التلوث الخفي.. علماء يستخدمونها لتعقب «مواد كيميائية»
مدير "الصحة العالمية" يصل إلى إسبانيا للإشراف على النزول الآمن لركاب السفينة الهولندية
في تعليق جديد.. وزارة الصحة تكشف الفرق بين هانتا و كورونا
سفينة الرعب تصل الكناري.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن آخر تطورات رحلة فيروس هانتا
نقل موقف السيدة عائشة .. محافظ القاهرة: تطوير شامل ولحضاري للمنطقة
سيطرة عربية وغيابات الكونفدرالية.. 9 معلومات عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: تحصين 2.4 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

ماشية
ماشية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 2,446,819 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمواصلة فرق التحصين الميدانية تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية بلغ 1,307,402 رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي التحصينات ضد مرض حمى الوادي المتصدع 1,139,417 رأس، مشيرًا إلى استمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

وأشار رئيس الهيئة الى انه تم توفير اللقاحات البيطرية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين بمختلف القرى والنجوع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

وأكد الأقنص أن الحملة القومية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يعزز من جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض.

وأكدت وزارة الزراعة أن التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية، داعيةً جميع المربين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع بتحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا للأمن الغذائي.

 وتهيب الوزارة بجميع المربين سرعة تحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، والتواصل عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه.

الزراعة ماشية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع رأس ماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

المتهمون

بسبب لهو الأطفال.. ضبط سائق وزوجته ونجله و3 آخرين بمشاجرة في بني سويف

برنامج تدريبي حول الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي

النيابة العامة والاتصالات تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي

المتهم

أقر بتناول المواد الكحولية.. ضبط أجنبي يمشي بعدم اتزان بشوارع البساتين

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد