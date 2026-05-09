محمد مصطفي: متابعة أحدث المستجدات في توصيات جمعية القلب الأمريكية للإنعاش (CPR)

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبرئاسة الدكتور هاني الشهيدي، رئيس وحدة طب القلب الرياضي ومدير التدريب الطبي بمعهد القلب القومي، انطلقت يوم الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦، فعاليات المؤتمر الدولى لجمعية القلب الأمريكية وCardio Camp 2026.

شهد الجلسة الافتتاحية د. شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات عضو مجلس الشيوخ، د. محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة، د. أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، د. نغم الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية، د. محمد عبد الهادي عميد معهد القلب، د. وائل الدرندلي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بطب القصر العيني، ونخبة من أساتذة القلب وكبار الأطباء والمتخصصين من مختلف الهيئات والمؤسسات الطبية.

يأتي هذا المؤتمر كحدث استثنائي في القطاع الطبي المصري، حيث شهدت هذه النسخة المؤتمر الأول لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، والنسخة التاسعة لمؤتمر كارديو كامب، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، معهد القلب القومي، الإتحاد المصرى لكرة القدم، واستعرض أحدث البروتوكولات العالمية في مجال طب القلب والطوارئ، وطب القلب الرياضي وتطبيق معايير الدقة والجودة الدولية على أرض مصر.

مؤتمر "Cardio Camp 2026"

وأكد أ.د محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة أن مؤتمر "Cardio Camp 2026" ألقي الضوء على عدة محاور حيوية، أبرزها متابعة أحدث المستجدات في توصيات جمعية القلب الأمريكية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وتسليط الضوء على "طب القلب الرياضي" كأحد المجالات الرائدة لتأمين الرياضيين والوقاية من السكتات القلبية المفاجئة، تعزيز التبادل العلمي بين الكوادر المصرية والخبرات الدولية لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأكد سيادته على حرص الهيئة المستمر على إطلاق الدبلومات المتخصصه في مختلف التخصصات الطبية الحيوية، واتخذت الهيئة مؤخرا مسارا جديدا في التدريب والبحث العلمي بإطلاق الدبلومة المهنية المتخصصة في الإعلام الصحي، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام من أجل ضبط الأداء الإعلامي فيما يخص القطاع الصحي، وذلك للمرة الأولى بمصر والشرق الأوسط.

وصرح الدكتور هاني الشهيدي خلال الافتتاح بأن هذا التعاون مع جمعية القلب الأمريكية يمثل خطوة استراتيجية نحو نقل المعرفة المتقدمة وتوطين أحدث الخبرات العلمية، مما يساهم بشكل فعال في إثراء الحدث ورفع كفاءة الأطقم الطبية بما يعود بالنفع المباشر على المريض المصري.

جدير بالذكر أن هذا الحدث يأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير البحث العلمي والتدريب الطبي المستمر، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات الصحية.