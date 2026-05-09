صندوق النقد يحدد الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري

كشف جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن المراجعة السابعة من المقرر إتمامها في 15 يونيو 2026، وتأتي هذه المراجعة كخطوة حاسمة لضمان استمرارية تدفق التمويلات الدولية ودعم استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

و من جانبه، قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صاف يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2026، وذلك عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل.

وقال الصندوق: "لا تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية".

ووفقا لبيان منفصل صدر أمس الجمعة، وافق مجلس إدارة الصندوق في أبريل على صافي ميزانية إدارية للسنة المالية 2027، يبلغ مجموعها 1.6 مليار دولار، والتي ستغطي فترة تبلغ حوالي عام واحد اعتبارا من أول مايو، وفق "رويترز".