مبعوث أمريكا للسياحة: تجربة زيارة أهرامات الجيزة ستظل عالقة في الذاكرة

على هامش فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بـ نيك آدامز المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية للسياحة والقيم، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وخلال اللقاء، أعرب نيك آدامز عن خالص شكره وتقديره للوزير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالبرنامج السياحي المُتميز الذي تم تنظيمه له خلال زيارته لمصر والتي وصفها بأنها "دولة جميلة".

كما أعرب عن سعادته البالغة بزيارة أهرامات الجيزة لأول مرة، مؤكداً على أن هذه التجربة ستظل عالقة في ذاكرته، وأنه لن ينسى أبداً شعوره عند مشاهدته الأهرامات للمرة الأولى.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الأمريكي، والذي يُعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الترويجية المشتركة، وتعزيز الشراكات بما يُسهم في زيادة أعداد السائحين الأمريكان.

ومن جانبه، أكد الوزير على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين في الأسواق السياحية المستهدفة وعلى رأسهم السوق الأمريكي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يدعم نمو قطاع السياحة المصري.

