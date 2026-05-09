فيديو رومانسي يجمع أحمد العوضي ويارا السكري يثير الجدل مجددا.. وشيرين عبد الوهاب تدخل على الخط بأغنية تباعا تباعا

عاد النجم أحمد العوضي إلى صدارة التريند من جديد، بعد مشاركته مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تضمن مشاهد ذات طابع رومانسي جمعته بالفنانة يارا السكري داخل أحداث مسلسل “علي كلاي”، ما فتح باب التكهنات مجددًا حول طبيعة العلاقة التي تربط بين الثنائي، خاصة مع استمرار الجدل الذي يلاحقهما منذ فترة.

الفيديو الذي نشره العوضي لم يكن عاديًا بالنسبة للجمهور، إذ اعتمد فيه على لقطات رومانسية بارزة تجمعه بيارا السكري، مع تشغيل أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة “تباعًا تباعًا” كخلفية موسيقية للمقطع، وهو ما اعتبره متابعون اختيارًا مقصودًا يحمل دلالات عاطفية غير مباشرة.

ولم يكتفِ العوضي بنشر الفيديو فقط، بل أرفقه بعبارة مأخوذة من كلمات الأغنية نفسها: “عيونك دوبوني.. نظرتك تهزم عيوني”، الأمر الذي زاد من تفاعل الجمهور بشكل واسع، ودفع الكثيرين لطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة مجرد ترويج فني للمسلسل، أم رسالة تحمل أبعادًا شخصية تتجاوز العمل الدرامي.

وانقسمت تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن الفيديو لا يعدو كونه جزءًا من الحملة الترويجية لمسلسل “علي كلاي”، وبين من اعتبره إشارة جديدة تعزز الشائعات المتداولة منذ فترة حول وجود علاقة عاطفية تجمع بين العوضي ويارا السكري، خاصة مع تكرار ظهورهما معًا وتبادل الإشادات بينهما على المنصات الرقمية.

ورغم تصاعد الجدل في كل مرة يظهر فيها الثنائي سويًا أو يشاركان محتوى مشتركًا، إلا أن الفنان أحمد العوضي لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي وجود ارتباط عاطفي مع يارا السكري، مكتفيًا بالحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، في مقابل استمرار حالة الفضول لدى الجمهور.

أما يارا السكري، فقد حافظت أيضًا على موقفها الصامت تجاه هذه الشائعات، دون أي تعليق مباشر، رغم استمرار تداول الأخبار والصور التي تجمعها بالعوضي، ما يجعل التكهنات في حالة تجدد مستمر مع كل ظهور أو مشاركة جديدة.

وبينما يحقق مسلسل “علي كلاي” تفاعلًا ملحوظًا، يبدو أن الخط الفاصل بين الترويج الفني والاهتمام الشخصي بين أبطاله أصبح محل نقاش واسع، خصوصًا مع اختيار أغنية شيرين عبد الوهاب التي أضفت طابعًا عاطفيًا واضحًا على الفيديو، وأسهمت في زيادة موجة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.