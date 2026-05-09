قناة صدى البلد
الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة 1080 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس المأذون المخالف وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا
رئيس اللجنة العلمية لكورونا: فيروس هانتا موجود منذ عقود وانتقاله بين البشر ضعيف جدًا
تأجيل النطق بالحكم على المتهم بالتعدي على طفلة يتيمه جنسيا ومحاولة قلع عينيها بالشرقية
قرب الـ 7 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21
لبنى عسل: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يؤكد مكانة مصر الحضارية
ماكرون: فرنسا تبني شراكة استراتيجية مع القاهرة لبناء مستقبل إفريقيا وإعادة توحيد المتوسط
قيادي بحزب الجيل: القمة المصرية الفرنسية تكرس الاستقرار المصري كضمانة لأمن أوروبا
فيديو رومانسي يجمع أحمد العوضي ويارا السكري يثير الجدل مجددا.. وشيرين عبد الوهاب تدخل على الخط بأغنية تباعا تباعا
زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم
بسبب المخالفات .. غلق وتشميع دار ضيافة للمرضى بالدقي .. صور
أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين.. ماكرون: الإسكندرية جنة البحر المتوسط ومهد الحضارات
الإشراف العام
برلمان

قيادي بحزب الجيل: القمة المصرية الفرنسية تكرس الاستقرار المصري كضمانة لأمن أوروبا

المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدينة برج العرب الجديدة على هامش الفعالية الخاصة بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور يرسخ حقيقة أن العلاقات المصرية الفرنسية قد تجاوزت مرحلة التنسيق الدبلوماسي لتستقر في مربع الشراكة الوجودية، خاصة بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2025.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن اختيار المقر الجديد لجامعة "سنجور" لإجراء هذه المباحثات يحمل دلالة رمزية بالغة؛ فهو يؤكد دور مصر كمركز ثقل ثقافي وأكاديمي داخل المنظمة الفرانكفونية، ومنصة لإعداد الكوادر الأفريقية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يبرهن على أن القوة الناعمة المصرية هي الجسر الذي يربط بين طموحات القارة السمراء والخبرات الأوروبية.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أنه في ملف التوترات الإقليمية، وضع الرئيس السيسي النقاط على الحروف بلهجة حاسمة، مؤكدًا على ثوابت الأمن القومي المصري التي تتمثل في رفض المساس بالسيادة والرسالة الواضحة والصريحة بأن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر، في ظل منطقة تموج بالصراعات، موضحًا أنه فيما يخص القضية الفلسطينية لم يكتفِ الرئيس السيسي بالمطالبة بوقف الحرب ونفاذ المساعدات، بل شدد على أن التعافي الحقيقي يبدأ من المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، محذرًا من خطورة الانتهاكات في الضفة الغربية التي تهدد بتفجير الموقف كليًا.

تعميق الشراكة في النقل والصناعة وسلاسل الإمداد

ولفت إلى أن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عكست إدراكًا عميقًا من الجانبين بأن الاستقرار السياسي لا ينفصل عن الازدهار الاقتصادي؛ فالحديث عن تعميق الشراكة في النقل والصناعة وسلاسل الإمداد، في ظل اضطرابات حركة التجارة العالمية، يعكس رغبة فرنسية في الاستثمار في الاستقرار المصري باعتباره الضمانة الوحيدة لأمن جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم هو لقاء الضرورة بين دولتين تتقاسمان مسؤولية الحفاظ على أمن المتوسط؛ فمصر بقيادتها الرصينة، لا تسعى فقط لاحتواء الأزمات، بل تعمل على صياغة واقع إقليمي جديد يقوم على احترام السيادة، والتنمية المستدامة، والعدالة التاريخية للشعب الفلسطيني؛ وهي رؤية تجد في باريس شريكًا يتفهم ثقل القاهرة وحتمية دورها القيادي.

