مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

أثار مؤمن زكريا نجم الاهلي السابق، الجدل برسالة غامضة عبر حسابه على منصاته الخاصة، وسط تساؤلات من جانب الجماهير، عن السبب وراء رسالة اللاعب.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه على منصة ستوري انستجرام: « حسبنا الله ونعم الوكيل» وأثارت رسالة نجم الأهلي السابق، تساؤلات واسعة من جانب جماهير الكرة المصرية.

ويشغل مؤمن زكريا، منصب مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بعد أن قام مجلس الإدارة بتعيينه مطلع أغسطس من عام 2023، وذلك بشكل رسمي.

ويعانى كابتن مؤمن زكريا من أعراض شديدة بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري خلال السنوات الماضية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نرصد لكم اهم أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري الذي يعاني منه اللاعب مؤمن زكريا:

ضعف العضلات (الذراعين والساقين والرقبة).

تشنجات العضلات .

ارتعاش (تشنجات) في اليدين، والقدمين، والكتفين واللسان.

تصلب العضلات (التشنج).

تحديات الكلام (الكلمات غير الواضحة، صعوبة تكوين الكلمات).

سيلان اللعاب.

التعبيرات العاطفية اللاإرادية (مثل الضحك أو البكاء).

تعب .

صعوبة في البلع ( عسر البلع ).

تبدأ هذه الأعراض خفيفة ثم تزداد شدة، وتختلف سرعة تطور الأعراض من شخص لآخر.