شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة 36 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم الفريق الأول، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، جويهي، آكي وأوريلي.

خط الوسط: سيلفا، رايندرز وريان شرقي.

خط الهجوم: هالاند، سيمينيو ودوكو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، فيما يأتي فريق برينتفورد في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.