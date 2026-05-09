حسام السيلاوي يعتذر عن إساءته للدين: أنا مريض.. ورحمة الله واسعة

أثار المطرب الأردني حسام السيلاوي حالة من الجدل والتعاطف، بعد نشره رسالة مطولة اعتذر خلالها عن أي تصريحات أو تصرفات سابقة تتعلق بالدين، مؤكدًا أنها صدرت خلال معاناته من أزمة صحية ونفسية صعبة أثّرت على إدراكه ووعيه.

وقال حسام السيلاوي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” : “أكتب هذه الكلمات من قلب يعتصر ألمًا وندمًا، وأتقدم باعتذار صادق وعميق عن أي حديث أو تصرف صدر مني بخصوص أمور ديننا الحنيف، والذي لم يكن يعبر عن حقيقة ما في قلبي، ولا عن إيماني الراسخ بالله ورسوله الكريم”.

وأوضح الفنان الأردني أنه يمر بفترة صحية قاسية بسبب إصابته بمرض عصبي أثر بشكل كبير على حالته الذهنية، مضيفًا: “أعاني من مرض عصبي أثّر بشكل كبير على إدراكي ووعيي، وجعلني أعيش في دوامة من الهلاوس والأفكار غير الواقعية التي لا أملك السيطرة عليها، مثل التوهم بأن أهلي قد خطفوني”.

وأكد أن ما بدر منه لم يكن بإرادته، وإنما نتيجة مباشرة للحالة المرضية التي يواجهها، مشيرًا إلى أنه يسعى حاليًا لمواصلة العلاج والتعافي، وأنه يتمسك بالأمل والإيمان لتجاوز هذه الأزمة.

كما شدد السيلاوي على تمسكه بدينه وحبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بقول الله تعالى:

( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)

واختتم رسالته بالدعاء لنفسه ولكل مريض بالشفاء، قائلًا: “أنا اليوم أقاتل هذا المرض بشراسة، وأسعى جاهدًا لمتابعة علاجي والتعافي بإذن الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ويشفي كل مريض”.

ازمة حسام السيلاوي

تصدر المطرب الأردني حسام السيلاوي، الجدل خلال الساعات الماضية بسبب حديثه عن الدين واتهامه بـ ارتداده عن الدين الإسلامي، كما أنه هاجم الشيوخ ووصفهم بالجاهلين.

أثار والد الفنان الأردنى حسام السيلاوى حالة واسعة من الجدل بعد منشور صادم أعلن فيه تبرؤه من نجله.

ونشر والد السيلاوي منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"براءة أمام الله ورسوله.. من الرويبضة، وهو الرجل التافه الذى يتكلم فى أمور العامة.. أشهد الله أنى بريء منه".

وهي رسالة أكد فيها اتخاذه موقفا حاسما، مؤكداً إنه قرر القطيعة التامة مع نجله، معلنا براءته من أى تصرفات صدرت عنه.

أكتت وسائل إعلام أردنية صدور تعميم أمني للقبض على المطرب الأردني حسام السيلاوي، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءته لرجال دين وحديثه عن قضايا دينية بطريقة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

