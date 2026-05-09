قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يخسر بهدف من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026
مستشار رئيس الجمهورية : مصر خالية تماماً من فيروس هانتا
برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعكس مكانة الإسكندرية الثقافية والعلمية
مياه الجيزة: إصلاح تسريب الخط الرئيسي بشارع ربيع الجيزي وعودة الخدمة تدريجيًا
ليندسي جراهام: أي تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء "رعايتها الوكلاء بالمنطقة"
سوريا .. القبض على وجيه علي العبد الله مدير مكتب بشار الأسد
واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بتهمة دعم الهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية
بعد توبيخ وزير النقل لمهندس.. معلومات عن محور سمنود في الغربية
‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة
فصل الكهرباء غدًا عن 4 مناطق بدسوق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
ساويرس تعليقا على انفعال كامل الوزير في وجه المهندس.. كان رحيم معاه هو لا مذاكر ولا فاهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

سعر صرف الدولار اليوم الاحد استقر، عقب  تراجع  76 قرشا تقريبا الاسبوع الماضي، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم 

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم الاحد 10-5-2026،  ضمن نشرته الخدمية.

 تراوح سعر الشراء بين 52.57 جنيه و52.69 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 52.67 جنيه و52.79 جنيه.

 أسعار الدولار في البنوك 

سجل بنك الشركة المصرفية  52.69 جنيه للشراء و 52.79 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي 

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي   52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية 

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

وسجل في ميد بنك 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

المصرف المتحد 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في المصرف المتحد سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي 

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (ABK):

سجل البنك الأهلي الكويتي 52.65 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

المصرف العربي 

سعر الدولار في المصرف العربي وصل إلى 52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع.

بنك نكست 

سجل الدولار في بنك نكست 52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بيت التمويل الكويتي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل بنك أبوظبي الأول مصر 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في  بنك كريدي أجريكول 52.60 جنيه للشراء – 52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

بلغ سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الإسكندرية 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل الدولار اليوم  52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه بنك مصر البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

امام عاشور

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

ريال سوسيداد

ريال سوسيداد يخطف نقطة ثمينة من ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد

أربيلوا يدافع عن فالفيردي وتشواميني قبل الكلاسيكو: لن أسمح بالتشكيك في احترافيتهما

بالصور

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية

‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

MG 07
MG 07
MG 07

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

دينزا Z
دينزا Z
دينزا Z

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد