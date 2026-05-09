خبير عسكري: المنطقة تعيش “مرحلة اللاسلم واللاحرب” وسط تصعيد متبادل وضغوط تفاوضية

أكد اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير العسكري والاستراتيجي، أن المنطقة تمر بمرحلة “دقيقة وخطيرة” وصفها بأنها حالة “لا سلم ولا حرب”، مشيرًا إلى أن كثرة التصريحات والتصعيد المتبادل خلق حالة من الترقب وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الأزمة بالمنطقة.

التصعيد يستخدم كورقة ضغط قبل المفاوضات

وأوضح الخبير العسكري أن ما يحدث حاليًا يدخل في إطار “الضغط التفاوضي”، حيث يسعى كل طرف إلى تحسين شروطه قبل أي مسار سياسي محتمل، مؤكدًا أن التحركات والتصريحات الأخيرة تأتي ضمن سياق إعادة تموضع وليس حسمًا نهائيًا للصراع.

قراءة في التحركات الأمريكية والإسرائيلية

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول إدارة الأزمة بشكل يحد من التصعيد المباشر، في ظل اعتبارات داخلية وسياسية معقدة، لافتًا إلى أن بعض التحركات العسكرية أو العمليات المعلنة يتم استخدامها ضمن أدوات الضغط وليس بهدف التصعيد الشامل.

أزمة ثقة وتراجع في الداخل الأمريكي

وأضاف أن واشنطن تواجه تحديات داخلية واضحة، من بينها تراجع نسبي في التأييد الشعبي، وهو ما يدفعها — بحسب تقديره — للبحث عن تهدئة أو “هدنة مؤقتة” تقلل من كلفة التصعيد سياسيًا واقتصاديًا.

خلاصة المشهد: تعليق الأزمة لا حلها

واختتم بأن الوضع الحالي لا يعكس حلولًا قريبة بقدر ما يعكس “تعليقًا للأزمة” عبر إدارة التوتر، مع استمرار استخدام القوة والتصريحات كأدوات ضغط حتى تتبلور ملامح تسوية سياسية محتملة.