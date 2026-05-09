أحمد موسى: جامعة سنجور هدية مصر للقارة الأفريقية

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المقر الجديد لجامعة سنجور مبهر وهي صرح تعليمي ضخم ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" خدنا جولة في المقر الجديد لجامعة سنجور والجامعة تليق بمصر ومصر لما تعمل حاجة بتعملها صح جدا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جامعة سنجور بهية وهي هدية من مصر للقاهرة الأفريقية وإحنا عايزين السنة الجاية يكون فيه ولاد مصريين في جامعة سنجور ".



وأكمل أحمد موسى :" اللي بيتخرجوا من جامعة سنجور بيبقوا مسؤولين في دولهم الأفريقية ".

