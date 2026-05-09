برلماني : مصر لن تتخلى عن الأشقاء.. وأمن الخليج جزء أصيل من الأمن القومي العربي

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون والتنسيق العربي المشترك، مشددًا على أن الروابط بين البلدين تقوم على أسس تاريخية من الثقة والدعم المتبادل والمواقف الموحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية.

مصر والإمارات

وقال ناصر، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تبني موقف ثابت وواضح يقوم على دعم أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة وإشعال التوترات الإقليمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الأراضي الإماراتية تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مبرر، وتكشف عن محاولات لنسف جهود التهدئة الإقليمية وتقويض المساعي الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يهدد أمن الملاحة والاستقرار الاقتصادي بالمنطقة، كما ينعكس بشكل مباشر على حالة الأمن الإقليمي، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يعد أساسًا للحفاظ على الاستقرار والسلام.

موقف مصري داعم للسلام

وأشار إلى أن الموقف المصري الداعم للإمارات يعكس إدراكًا وطنيًا بأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، لافتًا إلى أن وحدة الصف العربي أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

ودعا عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات والتصعيد العسكري، والعمل على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من التوترات والصراعات، والحفاظ على أمن الشعوب واستقرار الدول العربية.