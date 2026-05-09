برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس تحركًا مصريًا فاعلًا لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تعكس نشاطًا دبلوماسيًا مصريًا متوازنًا ومسؤولًا في توقيت بالغ الدقة، يشهد فيه الإقليم حالة من التوترات المتصاعدة وتداعيات الحرب الجارية.

الجولة الخليجية للرئيس السيسي

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قيادتي البلدين تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التنسيق العربي المشترك، ودعم جهود التهدئة، والعمل على احتواء التصعيد، بما يحد من اتساع رقعة الأزمات ويحفظ استقرار المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن التأكيدات المصرية خلال المباحثات بشأن رفض أي تهديد يمس سيادة وأمن الدول العربية، تعكس ثبات الموقف المصري تجاه حماية الأمن القومي العربي، والتعامل مع التحديات الإقليمية برؤية قائمة على التوازن والحلول السياسية.

دعم مصر للخليج

وأضاف سامي نصر الله، أن التحرك المصري في هذه المرحلة يحمل رسائل واضحة للدول العربية مفادها أن القاهرة تتحرك بقوة على المستويين السياسي والدبلوماسي من أجل دعم الاستقرار، وتهيئة مناخ مناسب لوقف التصعيد وتغليب لغة الحوار.

واقترح نائب الشرقية في هذا السياق إنشاء لجنة تنسيق اقتصادية واستثمارية مشتركة بين مصر ودول الخليج، تتولى وضع آليات عملية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد والاستثمار.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التكامل العربي اقتصاديًا وسياسيًا لمواجهة التحديات العالمية، مشددًا على أن العلاقات المصرية الخليجية تمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار المنطقة وحماية مصالح شعوبها.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه. بالتأكيد، على أن هذه التحركات والزيارات تعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.