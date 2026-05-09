الكشف عن قرعة كأس آسيا 2027 .. تفاصيل

ستخوض السعودية غمار كأس آسيا لكرة القدم 2027 على أرضها ضمن المجموعة الأولى العربية الخالصة بمشاركة منتخبات الكويت وسلطنة عُمان وفلسطين بينما تلعب قطر حاملة لقب آخر نسختين في مجموعة قوية إلى جوار اليابان وتايلاند وأندونيسيا، وذلك بعد سحب قرعة البطولة القارية في الرياض اليوم السبت.

وأقيم حفل القرعة، الذي شارك في سحبها سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي والمغربي جمال السلامي مدرب الأردن، اليوم في قصر السلوى التاريخي بحي الطريف في مدينة الدرعية العاصمة الأولى للسعودية.

وكان من المقرر إقامة حفل سحب القرعة في 11 أبريل الماضي بالعاصمة السعودية، إلا أن الموعد تأجل بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ومن أجل ضمان حضور ومشاركة جميع الأطراف والاتحادات الوطنية المعنية والشركاء.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية البطولة لتصبح الدولة 18 المختلفة التي تستضيف أبرز بطولة آسيوية للمنتخبات.

وتقام البطولة بين السابع من يناير كانون الثاني إلى الخامس من فبراير 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

ستخوض السعودية المباراة الافتتاحية أمام منتخب فلسطين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض الذي يتسع إلى 72 ألف متفرج.

وعلى نفس الاستاد سيلعب المنتخب السعودي الملقب "بالأخضر" مع عُمان في 12 يناير قبل أن يختتم مبارياته بالدور الأول أمام الكويت بعدها بخمسة أيام.

وستقام المباراة النهائية في ذات الملعب في الخامس من فبراير.

وستخوض قطر بطلة نسختي 2019 و2023 مواجهات صعبة أمام اليابان المنتخب الأكثر تتويجا باللقب (أربع مرات) آخرها عام 2011، وكذلك تايلاند القوية وأندونيسيا التي شاركت في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الثانية منتخبين تأهلا إلى كأس العالم الشهر المقبل هما أوزبكستان والأردن مما يجعلهما الأقرب نظريا للتأهل للأدوار الإقصائية من هذه المجموعة.

وستخوض إيران، بطلة آسيا ثلاث مرات آخرها عام 1976، البطولة ضمن المجموعة الثالثة مع سوريا وقرغيزستان والصين.

وتتصدر أستراليا، بطلة 2015، منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم طاجيكستان والعراق، بطلة 2007، وسنغافورة.

وستواجه أستراليا مدربها السابق جراهام أرنولد الذي قاد العراق للتأهل لكأس العالم 2026.

وفي المجموعة الخامسة، تسعى الإمارات وفيتنام والمتأهل من لبنان واليمن، لمنع كوريا الجنوبية البطلة مرتين من تجاوز الدور الأول بسهولة.

وسيلتقي لبنان مع اليمن الشهر المقبل لتحديد المتأهل الأخير إلى البطولة القارية.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الستة عشر الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 28 و29 من الشهر ذاته على أن تلعب مباراتا قبل النهائي في الأول والثاني من فبراير 2027.

وجاءت قرعة كـأس آسيا كالتالي:

المجموعة الأولى: السعودية والكويت وسلطنة عُمان ومنتخب فلسطين

المجموعة الثانية: أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية والأردن

المجموعة الثالثة: إيران وسوريا وقرغيزستان والصين

المجموعة الرابعة: أستراليا وطاجيكستان والعراق وسنغافورة

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام ولبنان/اليمن

المجموعة السادسة: اليابان وقطر تايلاند وإندونيسيا

