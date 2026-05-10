الذهب يتماسك .. وعيار 21 فوق الـ 7000 جنيه

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب المحدود في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الاوضاع الجيوسياسية.

وتماسكت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي فوق مستوى الـ 4600 وتجاوزت الـ 4700 مسجلة الآن 4715 دولارًا للاوقية، وسط آمال للوصول إلى اتفاق بين ايران وأمريكا .

أما عن أسعار الذهب في مصر فاستقر سعر الذهب عيار 21 فوق مستوى الـ 7 آلاف مسجلة 7005 جنيهات للشراء بدون ضريبة مصنعية أما عن سعر البيع فيقل بين 50 إلى 100 جنيه للجرام وتختلف من محل عن الآخر.

والأسبوع الماضي، كانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مدعومة بالصعود القوي للأوقية عالميًا.

وسجل الأسبوع الماضي، سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في السوق، صعودا من مستوى 6965 جنيهًا إلى 7035 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4716 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 10-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4715 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6004 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7005 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8006 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 56.040 جنيه