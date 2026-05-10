راحة سلبية للمصري قبل التحضير لمواجهة الأهلي

قرر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الأحد، وذلك عقب انتهاء المباراة الودية التي خاضها الفريق مساء أمس استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من منافسات دوري نايل.

ومن المقرر أن يعود لاعبو المصري لاستئناف التدريبات الجماعية مساء غد الإثنين، حيث يبدأ الجهاز الفني في رفع الحمل البدني والتركيز على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة المقبلة، التي تمثل أهمية كبيرة للفريق في ختام مشواره بالبطولة.

وكان المصري قد خاض مباراة ودية مساء السبت على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر أمام فريق القناطر الخيرية، أحد فرق دوري الدرجة الأولى بمجموعة القاهرة، ونجح الفريق البورسعيدي في تحقيق فوز كبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة تألق اللاعب أحمد علي عامر، الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة “هاتريك”، ليكون أبرز نجوم اللقاء، بينما أضاف اللاعب ميدو جابر الهدف الرابع، في تجربة ودية منح خلالها الجهاز الفني الفرصة لعدد من اللاعبين من أجل تجهيزهم بدنيًا وفنيًا قبل المباراة الحاسمة المقبلة.

موعد مباراة المصري والأهلي

ويواصل المصري استعداداته لمواجهة الأهلي، في اللقاء المقرر إقامته مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.