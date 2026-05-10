إلهام أبو الفتح
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تدخل البلاد في ذروة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً.

خارطة الطقس: 

من البرودة صباحاً إلى الحرارة الشديدة نهارا، وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم سيشهد تبايناً ملحوظاً؛ حيث يبدأ ببرودة ملموسة في الصباح الباكر، ليتحول سريعاً إلى حار وشديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، فيما تظل الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلة ليلاً على كافة المناطق.

وكشفت الأرصاد عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى، والتي من المقرر أن تسجل 33 درجة مئوية.

تحذيرات من الأتربة والشبورة


وحذرت النشرة الجوية من ظاهرتين مؤثرتين اليوم (نشاط الرياح، الشبورة المائية):

توقع الخبراء نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء، قد يكون مثيراً للرمال والأتربة خاصة على مناطق من (جنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية السائقين على الطرق السريعة والصحراوية توخي الحذر بسبب الشبورة والأتربة المثارة، وضرورة المتابعة المستمرة لتحديثات الحالة الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الادارية 33 18

6 اكتوبر 33 18

بنها 32 18

دمنهور 32 18

وادى النطرون 33 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 28 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 33 18

طنطا 32 17

دمياط 26 19

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 34 17

السويس 33 18

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 32 17

نخل 31 14

كاترين 29 12

الطور 31 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 20

الاسكندرية 28 18

العلمين 28 18

مطروح 26 17

السلوم 31 19

سيوة 35 20

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 23

حلايب 29 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 23

جبل علبة 30 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 19

بني سويف 36 19

المنيا 36 19

أسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 39 23

الأقصر 39 23

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 39 24

