موعد وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل استعداداً لكأس العالم 2026

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته الجادة لخوض نهائيات كأس العالم 2026، حيث تم الاتفاق على خوض مباراتين وديتين قويتين خلال فترة الإعداد، في إطار خطة تهدف لرفع جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل المشاركة في البطولة العالمية.

وقد أنهت الشركة المتحدة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، الترتيبات الخاصة بالمباراتين، ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى منح الجهاز الفني فرصة تجربة عناصر المنتخب أمام مدارس كروية مختلفة.

ودية مصر وروسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته الودية أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو الجاري، وذلك على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة الاختبارات الفنية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، وتجربة بعض الخطط التكتيكية قبل الدخول في المنافسات الرسمية. كما تمثل المواجهة فرصة قوية للاحتكاك بمنتخب يمتلك أسلوب لعب بدني ومنظم.

مواجهة البرازيل في الولايات المتحدة

أما المباراة الودية الثانية والأخيرة في هذا المعسكر، فستكون أمام منتخب البرازيل، حيث تقام يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحظى هذه المواجهة باهتمام كبير، نظرًا لقوة المنتخب البرازيلي وتاريخه الكبير في بطولات كأس العالم، ما يمنح المنتخب المصري اختبارًا من العيار الثقيل قبل المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم 2026، التي أُجريت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة.

وضمت المجموعة كلاً من: بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، إلى جانب منتخب مصر، في بطولة ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا موزعين على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتعد هذه المجموعة متوازنة نسبيًا، لكنها تتطلب استعدادًا قويًا من المنتخب المصري لضمان المنافسة على التأهل للدور التالي.