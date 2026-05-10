سيارة بالطاقة الشمسية وميزان ذكي.. مشروعات تخرج طلاب الهندسة الكهربائية بسوهاج

شهدت كلية الهندسة بجامعة جامعة سوهاج مناقشة عدد من مشروعات التخرج المتميزة لطلاب قسم الهندسة الكهربائية، والتي تنوعت بين مشروعات تطبيقية وتقنيات ذكية تواكب التطور العلمي الحديث.

وقدم الطلاب 10 مشروعات مبتكرة، من أبرزها تصميم سيارة كهربائية صديقة للبيئة، وميزان إلكتروني ذكي، إلى جانب عدد من المشروعات التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاعات المختلفة.

واشاد النعماني بما يمتلكه طلاب كلية الهندسة من فكر مبتكر وقدرة على توظيف العلم في تقديم حلول عملية تخدم المجتمع وتواكب متطلبات التنمية الحديثة.

وأشار إلى أن العديد من المشروعات ركزت على ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم بدائل ذكية تسهم في توفير الكهرباء ودعم الاتجاه نحو التحول للطاقة النظيفة.

وذلك ضمن مبادرة وفرها تنورها، وهو ما يعكس وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتنموية وحرصهم على تقديم أفكار تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

‏وأوضح الدكتور طلعت علي عميد الكلية انه تم عرض 10 مشروعات تخرج بقسم الهندسة الكهربية، حيث ضمة المشروعات سيارة كهربية تسير الطاقة الشمسية، وميزان إلكتروني لقياس كتلة الجسم والوزن والعلامات الحرارية.

وصوب زراعية تعمل بالطاقة الشمسية، حفار إلكتروني الاكتشاف المياه والبترول على أعماق مختلفة من الأرض، وجوانتي إلكتروني لذوي الهمم وسيستم لترشيد الطاقه بالمدرجات والقاعات الدراسية.

وحضر عرض المشروعات كلا من الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب ، الدكتور طلعت علي أحمد عميد الكلية، الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار.

والدكتور ممدوح عباس وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صفوت رمزي رئيس قسم الهندسة الكهربيه، ودكتور هشام حامد منسق برنامج الحاسبات وذكاء الاصطناعي، والدكتور احمد خالد مدير مركز الاستشارات الهندسية وأعضاء هيئه التدريس بقسم الهندسة الكهربية.