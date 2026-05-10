قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي: دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ضرورة لخفض التصعيد
الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيارة بالطاقة الشمسية وميزان ذكي.. مشروعات تخرج طلاب الهندسة الكهربائية بسوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهدت كلية الهندسة بجامعة جامعة سوهاج مناقشة عدد من مشروعات التخرج المتميزة لطلاب قسم الهندسة الكهربائية، والتي تنوعت بين مشروعات تطبيقية وتقنيات ذكية تواكب التطور العلمي الحديث.

وقدم الطلاب 10 مشروعات مبتكرة، من أبرزها تصميم سيارة كهربائية صديقة للبيئة، وميزان إلكتروني ذكي، إلى جانب عدد من المشروعات التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاعات المختلفة.

جامعة سوهاج

واشاد النعماني بما يمتلكه طلاب كلية الهندسة من فكر مبتكر وقدرة على توظيف العلم في تقديم حلول عملية تخدم المجتمع وتواكب متطلبات التنمية الحديثة.

وأشار إلى أن العديد من المشروعات ركزت على ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم بدائل ذكية تسهم في توفير الكهرباء ودعم الاتجاه نحو التحول للطاقة النظيفة.

وذلك ضمن مبادرة وفرها تنورها، وهو ما يعكس وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتنموية وحرصهم على تقديم أفكار تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

‏وأوضح الدكتور طلعت علي عميد الكلية انه تم عرض 10 مشروعات تخرج بقسم الهندسة الكهربية، حيث ضمة المشروعات سيارة كهربية تسير الطاقة الشمسية، وميزان إلكتروني لقياس كتلة الجسم والوزن والعلامات الحرارية.

وصوب زراعية تعمل بالطاقة الشمسية، حفار إلكتروني الاكتشاف المياه والبترول على أعماق مختلفة من الأرض،  وجوانتي إلكتروني لذوي الهمم وسيستم لترشيد الطاقه بالمدرجات والقاعات الدراسية.

وحضر عرض المشروعات كلا من الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب ، الدكتور طلعت علي أحمد عميد الكلية،  الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار.

والدكتور ممدوح عباس وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صفوت رمزي رئيس قسم الهندسة الكهربيه، ودكتور هشام حامد منسق برنامج الحاسبات وذكاء الاصطناعي، والدكتور احمد خالد مدير مركز الاستشارات الهندسية وأعضاء هيئه التدريس بقسم الهندسة الكهربية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد