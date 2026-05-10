بيان عاجل بشأن انهيار سيستم التأمينات

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الانهيار التقني لنظام التحول الرقمي (CRM) بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما تسبب فيه من توقف كارثي لصرف معاشات وحقوق المواطنين.

وأكد النائب ياسر قدح في بيانه، أن مكتبه تلقى العديد من الاستغاثات من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بمختلف المحافظات، جراء التوقف شبه التام للخدمات التأمينية منذ انتهاء المهلة التجريبية للنظام الجديد في 24 مارس الماضي، مشيراً إلى أن الأمر تجاوز فكرة "الأعطال الفنية" ليصبح _ بما وصفه _ فشلاً إدارياً وتقنياً لمنظومة كلفت الدولة نحو 1.3 مليار جنيه دون جدوى ملموسة.

مطالب للحكومة بالحضور الفوري للمجلس

وطالب "قدح" الحكومة بضرورة الحضور الفوري للمجلس للرد على تساؤلات المواطنين، وعلى رأسها: أسباب الإصرار على استمرار نظام أثبت الواقع عدم جاهزيته وتسببه في تعطيل مصالح المواطنين، الكشف عن أوجه إنفاق المليارات المخصصة لتطوير المنظومة في ظل عجز "السيستم" عن إتمام عمليات الصرف البسيطة، كما طالب بضرورة تفعيل "التشغيل اليدوي" فوراً كحل استثنائي لإنقاذ كبار السن والأرامل من شبح العوز.

وشدد النائب، على أن كرامة صاحب المعاش وحقه في الحصول على مستحقاته هي "خط أحمر"، وأنه لا يمكن القبول بأن يتحول مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة إلى أداة لتعطيل حقوق البسطاء، لافتا إلى أن المعاش لهؤلاء يمثل شريان الحياة الوحيد.

وطالب النائب بإحالة الموضوع بصفة عاجلة إلى لجنة التضامن الاجتماعي، بالمجلس، مع استدعاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتحقيق في جدوى الإنفاق المالي على هذا النظام، ووضع جدول زمني محدد لإنهاء هذه الأزمة التي تؤرق آلاف الأسر المصرية.