غرفة كفر الشيخ التجارية تطلق فعاليات لتمكين الشباب في الذكاء الاصطناعي

تستضيف الغرفة التجارية بكفر الشيخ، غداً الاثنين، الفعالية التقنية الكبرى “NEXORA TECH EVENT” 2026 بمقر الغرفة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وبتوجيهات من المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ.

تأتي هذه الفعالية كجزء من خطة الغرفة الاستراتيجية لتأهيل الكوادر الشابة وربطهم بسوق العمل الحديث، من خلال تسليط الضوء على أبرز المجالات التقنية التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي (AI)، الأمن السيبراني، وعلم تحليل البيانات.

وأكدت الغرفة التجارية أن استضافة هذا الحدث تعكس إيمانها العميق بضرورة دمج التكنولوجيا في جميع القطاعات التجارية، حيث تهدف الفعالية إلى تقديم خارطة طريق (Roadmaps) واضحة للشباب والمبتدئين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء مسارات مهنية قوية تدعم توجه الدولة نحو "مصر الرقمية".

تتضمن الفعالية التي تنطلق في تمام الساعة 1:30 مساءً جلسات نقاشية وورش عمل تطبيقية تتناول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، أهمية الأمن السيبراني في حماية الاستثمارات والبيانات، تطوير المواقع وهندسة العمليات السحابية (DevOps)، تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار في المؤسسات.

كما سيتخلل اليوم عرض لفرص تدريبية وخصومات خاصة للحاضرين، بالإضافة إلى فتح باب التواصل المباشر بين المختصين والشباب لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية في المحافظة.

ودعت الغرفة التجارية بكفر الشيخ جميع المهتمين بمجال التكنولوجيا والتحول الرقمي للمشاركة في هذا اليوم، مؤكدة استمرارها في رعاية الفعاليات التي ترفع من كفاءة العنصر البشري وتواكب التطورات العالمية المتسارعة.