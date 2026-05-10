الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

فريدة الشوباشي: جامعة سنجور تعكس دور مصر في صناعة قادة أفريقيا

فريدة الشوباشي:
فريدة الشوباشي:
رحمة سمير

أكدت الكاتبة والصحفية فريدة الشوباشي أنها تابعت افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمقر الجديد لجامعة سنجور في الإسكندرية بفرحة وأمل كبير، مشيدة بتأكيد الرئيس السيسي أن الجامعة تستهدف إعداد قادة المستقبل من الشباب القادرين على تحمل المسؤولية.

جامعة سنجور منارة للتنمية الأفريقية

أوضحت “الشوباشي” خلال لقاء لها علي إكسترا نيوز، أن المشروع يعكس رؤية مصرية استراتيجية قائمة على أسس واضحة، وليس قرارات عشوائية، مشيرة إلى أن الجامعة تمثل منارة تعليمية وتنموية مهمة لأفريقيا والدول الفرنكوفونية.

إشادة فرنسية بالقوة الناعمة المصرية

لفتت الكاتبة إلى أهمية حديث الرئيس الفرنسي عن رموز الفن المصري مثل يوسف شاهين وعمر الشريف، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا على تأثير القوة الناعية المصرية عالميًا، وأهمية استعادة الثقة في الدور الثقافي والفني المصري.

مصر تستعيد دورها التاريخي في أفريقيا

شددت الشوباشي على أن مصر، كما كان دورها بارزًا في دعم استقلال الدول الأفريقية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تعود بقوة اليوم بقيادة الرئيس السيسي لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية بالقارة السمراء ودعم جهود التنمية بها.

فرص تنموية واعدة داخل القارة الأفريقية

أشارت إلى أن أفريقيا تمثل مستقبلًا اقتصاديًا وتنمويًا واعدًا بما تمتلكه من موارد وأراضٍ وفرص استثمارية، مؤكدة أن الشركات المصرية أصبحت تلعب دورًا مهمًا في مشروعات التنمية بعدد من الدول الأفريقية.

رسائل حاسمة بشأن أمن الخليج

وفيما يتعلق بالتحركات المصرية الخليجية، أكدت أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري تمثل رسالة استراتيجية واضحة، تعكس التزام مصر الثابت بحماية الأمن العربي ورفض أي تهديدات تمس سيادة الدول العربية.

موقف مصري ثابت لحماية الأمن العربي

اختتمت الشوباشي بالتأكيد على أن مصر تتحرك وفق رؤية واضحة تحفظ استقرار المنطقة، وأن القيادة المصرية تقدم نموذجًا سياسيًا قويًا في الدفاع عن الأمن القومي العربي ووحدة الصف العربي.

