الصحة العالمية: اشادة دولية بتجربة مصر الناجحة في مكافحة فيروس سي

قال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ، أن الدولة المصرية حققت نجاح باهر في ملف القضاء علي فيروس سي بشهادة كافة المنظمات الصحية العالمية وهو ما يتم استعراضه في المؤتمرات الطبية العالمية بصفتها تجربة رائدة وناجحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن التجربة المصرية حولت الأزمة الي اعجاز من الدولة الأولي في عدد الاصابات بفيروس سي الي الدولة الخالية تماما ، مشيرا إلي أن الانجاز المصري لم يقتصر علي مكافحة فيروس سي فحسب فهناك العديد من النجاحات علي المستوي الصحي وهو ما يعكس الإرادة السياسية للنهوض بالملف الصحي والمنظومة ككل .

إرادة سياسية مصرية للنهوض بالمنظومة الصحية

وأكد أن مصر لم تتوقف عند نجاح صحي واحد ولكن تضع كافة الملفات أمام أعينها باهتمام بالغ من أجل بناء منظومة صحية واستطاعت الدولة المصرية أن تكون أول دولة في العالم تقوم بمسح شامل لكافة السكان من خلال مباركة 100 مليون صحة