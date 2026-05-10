باكستان تواصل وساطتها في الشرق الأوسط.. وطهران تضع شرط رفع الحصار للحوار

أكد قائد الجيش الباكستاني أن بلاده تواصل جهودها للقيام بدور وساطة “محايدة” في منطقة الشرق الأوسط، في إطار مساع تهدف إلى الوصول إلى سلام دائم، مشددًا على أن إسلام آباد “تبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذه الجهود وستستمر فيها دون توقف”.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام بلاده بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز ضبط النفس، وفتح المجال أمام الحلول السلمية للنزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكدًا أن سياسة بلاده ثابتة في هذا الاتجاه.

وفي سياق متصل، كشف نائب محافظ طهران عن تضرر نحو 60 ألف وحدة سكنية داخل المحافظة نتيجة تداعيات الحرب، بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم”، موضحًا أن أكثر من 70% من الأضرار في العاصمة طهران جرى ترميمها حتى الآن.

على الصعيد الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات مكثفة مع نظيره الباكستاني إسحق دار، وكذلك مع قائد الجيش عاصم منير، حيث نقلت طهران رسالة حازمة تؤكد رفضها الدخول في أي مفاوضات في ظل استمرار ما وصفته بـ“الحصار الأميركي للموانئ”.