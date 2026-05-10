الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
3 وزراء : الدولة تدعم توطين تكنولوجيات صناعة المستلزمات الرياضية

وزراء الرياضة والانتاج الحربي والصناعة
أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي،  والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، جولة تفقدية بشركة مصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية ، بمنطقة الهايكستب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث ومسؤولي الشركة.

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها الوطنية وتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب المكون المحلى، و توسيع مجالات الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص

استهل الوزراء الجولة بتفقد خطوط إنتاج النجيل الصناعي بالشركة، ومتابعة مراحل التصنيع المختلفة، كما شملت الجولة المرور على معرض منتجات الشركة الذي يضم عددًا من الأدوات والمستلزمات الرياضية المصنعة محليًا، في ضوء الاهتمام المتزايد بدعم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل الورادات.

وخلال الجولة، استمع الوزراء إلى عرض توضيحي حول استراتيجية العمل بالشركة وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن الإجراءات الجاري تنفيذها لتوطين تكنولوجيا الصناعات المغذية اللازمة لإنتاج النجيل الصناعي ومختلف منتجات الشركة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم وتوجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص.

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية في توفير احتياجات المنشآت الرياضية ومراكز الشباب من النجيل الصناعي والمستلزمات الرياضية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية.

ولفت "جوهر نبيل" إلى أن التعاون بين وزارتيّ الشباب والرياضة والإنتاج الحربي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات الرياضية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية، شملت تطوير الملاعب والاستادات وإنشاء مراكز شباب نموذجية ومجمعات رياضية متكاملة، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بالاستفادة من إمكانيات الشركات الوطنية القادرة على توفير منتجات عالية الجودة ومطابقة للمعايير الدولية، بما يدعم خطط الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع الرياضي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر بين القطاع العام والخاص، لتلبية متطلبات القطاع الرياضي بمصر وفقًا لأحدث معايير الجودة.

وأشار "جمبلاط" إلى أن الشركة ستشهد تنفيذ خطة توسعية استراتيجية تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات المرتبطة بقطاع المستلزمات الرياضية، لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه يتم العمل على تطوير الشركة بصورة مستمرة والتوسع في إدخال صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، مؤكداً أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع جهود التنمية الصناعية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة إلى السوق المصرية.

وبدوره أشاد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بما اطلع عليه من إمكانيات تصنيعية متطورة في الشركة، مؤكدًا أن الشركة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال الصناعات الرياضية بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على إنتاج منتجات عالية الجودة.

وأوضح هاشم أن ما تشهده الشركة من تطوير مستمر لخطوط الإنتاج وزيادة نسب المكون المحلي يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدراته التصديرية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً بالغاً بالصناعات الرياضية المتخصصة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وفي ختام الجولة، أعرب الوزراء عن أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارات المعنية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار الرياضي، ويترجم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.

ازالة تعدي
جريت تانج
