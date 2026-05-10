الصعيد دائما في القلب.. الوزير يشهد فتح حركة المرور لكوبري مزلقان أبو شوشة بقنا

في اليوم الثاني لجولته الموسعة بصعيد مصر ووسط فرحة عارمة من اهالي مدينة ابوشوشة الذين الذين رفعوا اعلام مصة وهتفوا تحيا مصر....تحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التشغيل التجريبى لكوبرى أعلى مزلقان أبو شوشة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ، يرافقه اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة قنا التشغيل التجريبى لكوبرى لأعلى مزلقان أبو شوشة بمحافظة قنا وفتحه أمام حركة المرور وحيث يبلغ طوله 520 مترا وعرضه 15.70م بعدد عدد 2 حارة مرورية / اتجاه ، كما سيساهم الكوبري في تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات داخل المدينة ، والحد من الحوادث ، وتسهيل حركة تنقل المواطنين ، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بشبكة الطرق وتحسين حركة المرور بالمناطق الحيوية وحيث قام بتنفيذ الكوبري شركة النيل العامة للطرق والكبارى إحدى شركات القابضة للطرق والكبارى والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل.



ونقل الوزير خلال فعاليات تشغيل الكوبري تحيات وتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهالي محافظة قنا وكل اهالي الصعيد بمناسبة تشغيل الكوبري وعدد من المشروعات التنموية الاخرى مشيراً الى أن الصعيد دائما في القلب وان الدولة المصرية تبذل كافة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة في كاف محافظات الصعيد ومنها محافظة قنا ، لافتاً أن تشغيل هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لانشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة علي شبكة السكك الحديدية والتي تتضمن انشاء 53 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين والتي تم الانتهاء من عدد 34 كوبري منها 18 كوبري بالصعيد وجاري تنفيذ عدد 12 كوبري منها 8 كوبري بالصعيد ،و مخطط العمل في عدد 7 كوبري منها عدد 3 كوبري بالصعيد.

كما قدم الأهالي خلال فعاليات تشغيل الكوبري الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المشروعات التنموية والخدمية التي تم وجاري تنفيذها في صعيد مصر في جميع المجالات ومنها قطاع النقل الذي يشهد تطورا كبيرا في كافة قطاعاته بما يساهم في تقديم خدمات مميزة ، وخدمة الاجيال الحالية والقادمة.



بعدها توجه الوزير لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وانشاء اعمال انشاء كوبري أبو تشت اعلى مزلقان السكة الحديد لخط القاهرة أسوان وترعة الصماصمة وطريق الرواتب بطول 630 م (اتجاهين) ، وعرض 16 م بعدد 2 حارة مرورية / إتجاه ووجه الوزير بتكثيف الاعمال لسرعة الانجاز خاصة وان هذا الكوبري سيساهم في خدمة اهالي ابوتشت وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وكذلك ربط الطريق الزراعي أبو تشت / نجع حمادي بكوبري لعبور مزلقان كوم يعقوب وتحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات والحد من الحوادث.