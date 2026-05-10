محكمة جنايات دمشق تجرد بشار الأسد ورموز نظامه من حقوقهم المدنية

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأحد، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية لعدد من رموز النظام السابق.

وقضت المحكمة بتجريد عدد من أبرز الشخصيات المرتبطة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد من حقوقهم المدنية، مع وضع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الدولة، وذلك في إطار محاكمة غيابية بعد تبليغهم قانونياً بالحضور.

وضمت قائمة المتهمين كلاً من بشار وماهر الأسد، إلى جانب فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي، حيث جاء القرار استكمالاً لجلسة سابقة عُقدت في أبريل الماضي.

في سياق متصل، انطلقت جلسة جديدة لمحاكمة عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في «القصر العدلي» بدمشق، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية (سانا)، حيث تركزت الجلسة على استجوابه وتوجيه التهم والادعاءات بحقه.

وشهدت الجلسة حضور ذوي الضحايا وعدد من ممثلي هيئات العدالة الانتقالية ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية، فيما يُنظر إلى نجيب كأول شخصية بارزة من أجهزة النظام السابق تمثل أمام القضاء في هذه القضايا، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات بحق المدنيين.