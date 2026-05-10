مصرع ولدين صدمهما قطار عقب الخروج من المدرسة في بنها

لقي ولدين مصرعهما، اليوم، صدمهما قطار بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك عقب خروجهما من المدرسة أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ استخراج تصاريح الدفن.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلين أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمنطقة كفر الجزار، عقب خروجهما من مدرسة بلال بن رباح.



وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفيين هما “عمرو” وطفل آخر يُدعى “مازن”، ويبلغان من العمر 13 عامًا، حيث أسفر الحادث عن وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما.



