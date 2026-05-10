إزالة أكثر من 1000 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات ببني سويف

تواصل محافظة بني سويف،جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض أملاك الدولة

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها، منذ انطلاق المرحلة الأولى في 2 مايو الجاري وحتى الخميس8 من نفس الشهر، إلى 1091 حالة منها (287 حالة تعد على أراض أملاك دولة + 804 حالة تعد على أراضي زراعية)

وكان محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، قد كلف السكرتير العام كامل على غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة الــ29، والتي يتم تنفيذها على مدى أشهر "مايو، يونية، يوليو" عبر 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى السبت قبل الماضي 2 مايو وتستمر حتى 22 نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونية،وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 27 يونية إلى 17 يوليو 2026