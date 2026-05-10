النائبة سحر صدقي: افتتاح كوبري أبو شوشة بقنا خطوة جديدة نحو تنمية الصعيد

أكدت النائبة سحر صدقي أن افتتاح كوبري أبو شوشة بمركز أبوتشت في محافظة قنا يمثل إضافة قوية لمنظومة الطرق والكباري بالمحافظة، ويعكس اهتمام الدولة المتواصل بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد.



جاء ذلك خلال افتتاح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، لكوبري أبو شوشة، بحضور النائبة سحر صدقي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط ترحيب واسع من المواطنين بالمشروع الذي يسهم في تسهيل حركة التنقل وتحقيق السيولة المرورية.

تنفيذ كوبري أبوتشت العلوي أعلى مزلقان كوم يعقوب



كما تفقد وزير النقل والنائبة سحر صدقي معدلات تنفيذ كوبري أبوتشت العلوي أعلى مزلقان كوم يعقوب، والذي يُعد من المشروعات الحيوية المهمة بالمركز، لما يحققه من تقليل الاختناقات المرورية ورفع معدلات السلامة والأمان، فضلًا عن الحد من الحوادث بالمزلقان.



وأشادت النائبة سحر صدقي بجهود وزارة النقل وسرعة تنفيذ المشروعات القومية داخل محافظة قنا، مؤكدة أن الدولة تواصل تنفيذ خطط التنمية الشاملة في محافظات الصعيد، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم فرص التنمية والاستثمار.